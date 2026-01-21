Путин заявил о необходимости совершенствовать систему поддержки семей с детьми

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Правительству и регионам России необходимо постоянно совершенствовать систему поддержки семей с детьми. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

"Вновь подчеркну, что все меры, которые мы реализуем в демографической сфере в части поддержки семей с детьми, должны опираться на мнение граждан", – сказал он, уточнив, что в этом случае проводимая в стране демографическая политика будет давать результат.

Президент отметил, что все ключи от купленных квартир должны выдаваться россиянам без задержек. Он напомнил, что с 1 января 2026 года в России отменили мораторий на штрафы для застройщиков, которые не передают ключи вовремя. Теперь у граждан появится возможность компенсировать издержки.

Также российский лидер затронул тему детских садов. По его словам, правительство прорабатывает возможность продления работы ясельных групп в детских садах, что позволит родителям спокойно работать и забирать детей в удобное для них время. Этот вопрос обсуждался в том числе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и вице-премьерами.

Кроме того, Путин рассказал, что будет проработан вопрос о сохранении пособий на ребенка для семей с невысоким доходом, если он незначительно превышает пороговые значения.

Ранее президент анонсировал новые меры поддержки для семей с детьми в 2026 году. В качестве одной из них лидер страны назвал семейные выплаты для граждан с низкими доходами.

