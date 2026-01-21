Форма поиска по сайту

Новости

21 января, 18:23

Экономика

Глава подмосковных Люберец заявил, что пекарня "Машенька" продолжит свою работу

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Пекарня "Машенька" в подмосковных Люберцах продолжит работу, ее закрытие не планируется. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

"Мы заинтересованы в развитии предприятия и были бы рады, если бы такие пекарни появились в наших парках, а также в других микрорайонах города", – указал руководитель муниципалитета.

По его словам, власти находятся в контакте с владельцем пекарни и вновь довели до него информацию о существующих мерах поддержки, включая компенсацию части затрат на оплату аренды.

Владелец пекарни Денис Максимов в ходе прямой линии с Владимиром Путиным задавал вопрос о мерах поддержки малого бизнеса и о налоговых послаблениях. Позже он заявил, что планирует закрыть свое дело уже в мае текущего года из-за нерентабельности.

После этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указывал, что власти Московской области поддерживают контакт с владельцем пекарни. Песков уточнял, что тема поддержки малого бизнеса на фоне изменений в налоговом законодательстве будет обсуждаться на совещании президента с членами правительства.

бизнесэкономика

