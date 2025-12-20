Хозяин пекарни в подмосковных Люберцах получил ответные угощения от Путина

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Владелец пекарни "Машенька" в подмосковных Люберцах Денис Максимов получил ответные новогодние угощения от Владимира Путина, передает ТАСС.

В корзине находились варенье, шоколад и другие угощения. Хозяин пекарни встретил нарочного от президента с подарком у крыльца "Машеньки" вместе со всей семьей.

"Спасибо большое. Для нас большая честь, что президент попробовал нашу продукцию", – сказал Максимов, принимая корзину.

Предприниматель задал свой вопрос в ходе прямой линии с Путиным. Его интересовали меры поддержки малого бизнеса и налоговые послабления. Мужчина признался, что назвал заведение в честь старшей дочери.

Тогда президент, в свою очередь, попросил Максимова прислать ему чего-нибудь вкусненького. Позднее сотрудница пекарни посоветовала российскому лидеру пирог "Чизбургер".

Спустя время Путин получил от хозяина пекарни целую корзину с выпечкой и поблагодарил предпринимателя за подарки. В корзине находились хлеб, пирожки и другие продукты. После этого президент в ответ передал Максимову корзину с новогодними угощениями.

Путин подвел итоги 2025 года во время прямой линии 19 декабря. Мероприятие длилось 4 часа 27 минут. За это время президент ответил в общей сложности на 77 обращений.