Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 декабря, 17:48

Общество

Хозяин пекарни в подмосковных Люберцах получил ответные угощения от Путина

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Владелец пекарни "Машенька" в подмосковных Люберцах Денис Максимов получил ответные новогодние угощения от Владимира Путина, передает ТАСС.

В корзине находились варенье, шоколад и другие угощения. Хозяин пекарни встретил нарочного от президента с подарком у крыльца "Машеньки" вместе со всей семьей.

"Спасибо большое. Для нас большая честь, что президент попробовал нашу продукцию", – сказал Максимов, принимая корзину.

Предприниматель задал свой вопрос в ходе прямой линии с Путиным. Его интересовали меры поддержки малого бизнеса и налоговые послабления. Мужчина признался, что назвал заведение в честь старшей дочери.

Тогда президент, в свою очередь, попросил Максимова прислать ему чего-нибудь вкусненького. Позднее сотрудница пекарни посоветовала российскому лидеру пирог "Чизбургер".

Спустя время Путин получил от хозяина пекарни целую корзину с выпечкой и поблагодарил предпринимателя за подарки. В корзине находились хлеб, пирожки и другие продукты. После этого президент в ответ передал Максимову корзину с новогодними угощениями.

Путин подвел итоги 2025 года во время прямой линии 19 декабря. Мероприятие длилось 4 часа 27 минут. За это время президент ответил в общей сложности на 77 обращений.

Владимир Путин получил корзину с выпечкой из пекарни "Машенька"

Читайте также


властьобщество

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика