Москалькова: обмены пленными между РФ и Украиной могут быть разблокированы

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Обмены пленными между Россией и Украиной могут быть разблокированы, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Она объяснила, что диалог с Украиной по вопросу обменов идет трудно. Последние четыре месяца они не осуществляются, поскольку украинская сторона выдвигает все новые условия. Например, Москалькова вместе с обмудсменом Украины предложили военным возвращать в первую очередь тех, кто долго находится в плену, и тех, кто нуждается в помощи по состоянию здоровья. Раненые же должны быть возвращены без всяких условий.

"И наши предложения постоянно блокируются", – указала Москалькова.

Кроме того, Россия дала согласие на обмен определенного числа украинских военнослужащих из списка, который был предоставлен Киевом, однако были выставлены дополнительные условия в отношении других категорий людей – в отношении их числа и статусности.

Москалькова добавила, что в ближайшие дни собирается послать украинским властям список пленных, которые находятся в России долгое время и которых необходимо забрать в первую очередь.

Ранее омбудсмен рассказала, что вопрос возобновления обмена военнопленными с Украиной стал центральным в переговорах с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич. Москалькова добавила, что сроки возможных обменов и количество пленных не обсуждались, поскольку это "сложная тема".

