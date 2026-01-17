Москалькова заявила о необходимости возобновления обмена пленными с Украиной

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Вопрос возобновления обмена военнопленными с Украиной стал центральным в переговорах с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич, заявил уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Сегодня я передала списки тех украинских военнослужащих, которые находятся на нашей территории, и которых мы готовы передать. Раньше Украина передавала нам списки и запрашивала этих граждан, мы даем согласие на их возвращение", – передает ее слова РИА Новости.

Омбудсмен выразила надежду на то, что обмены будут возобновлены, однако сроки возможных обменов и количество пленных не обсуждались. По словам Москальковой, это "настолько сложная тема", что до последнего могут быть нюансы, которые приведут к срыву процесса или изменят его направление.

Она также подчеркнула, что в ближайшее время должен быть решен вопрос возвращения в Россию удерживаемых в Сумах 12 жителей Курской области, а также эвакуированных в Белгородскую область жителей Украины.

Москалькова добавила, что украинские граждане могут свободно перемещаться, выходить с территории пункта временного размещения, а также поехать, "куда ходят", вернуться в Россию или жить у родственников. Помимо этого, их регулярно посещают региональные уполномоченные.

Вторым вопросом, который обсуждался с главой МККК, стал обмен посылками для пленным. При содействии комитета Россия и Украина передали друг другу по 2 тысячи посылок. В настоящий момент их доставка завершена.

В декабре прошло года Москалькова призывала Киев к возобновлению работы по широкомасштабному обмену. Она напомнила, что Москва передает украинской стороне списки рядовых солдат, которых считает необходимыми для включения в обменные процессы.

