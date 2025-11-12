Фото: пресс-служба программы "Моя улица"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в своем телеграм-канале, что Киев сорвал последние обещания по обменам пленными.

В частности, по словам дипломата, из 1 200 военнопленных получилось обменять лишь 30%.

"Граждане Украины должны это знать", – отметила Захарова.

Она также прокомментировала в беседе с ТАСС информацию о том, что украинская сторона приостановила переговоры с Россией. По мнению дипломата, данные сообщения свидетельствуют о том, что киевский режим не хотел достичь мира на Украине.

О том, что Киев официально объявил о прекращении мирных переговоров с Москвой, ранее сообщил замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Он указал, что переговорный процесс в этом году завершился без существенного прогресса.