Песков отказался комментировать планы Умерова по обмену пленными между РФ и Украиной

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сообщить по поводу желания секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова возобновить процесс обмена пленными с Россией.

Украинский политик, который возглавляет делегацию на переговорах, 11 ноября прибыл в Стамбул. По его словам, в ближайшие дни он будет находиться на встречах в Турции и на Ближнем Востоке для возобновления обменов пленными. Умеров напомнил, что была достигнута договоренность, которую нужно реализовывать.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин сообщал, что Москва готова к продолжению переговоров с Киевом в рамках стамбульского трека. Для этого, по его словам, есть все необходимые условия. Однако он отметил, что проблему представляет лишь отсутствие "политической воли Киева".

Замглавы МИД добавил, что все предложения, которые Россия озвучивала во время стамбульского трека, включая организацию локальных гуманитарных перемирий на линии боевого соприкосновения, обмены пленными, телами погибших, возвращение гражданских лиц, создание трех рабочих групп, меморандумы о принципах мирного урегулирования, – "остаются на столе переговоров".

