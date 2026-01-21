Трамп заявил, что США применили при рейде в Венесуэле новое оружие

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что в ходе военной операции в Венесуэле были применены новые виды вооружения США, о которых раньше никто не знал.

Трамп подчеркнул, что в тот день военные Венесуэлы не смогли выстрелить в американцев ни разу. Он отметил, что венесуэльская сторона смогла запустить всего лишь одну зенитную ракету, которая пролетела очень небольшое расстояние.

При этом глава Белого дома указал, что оборонные системы Венесуэлы были произведены Россией и Китаем. По его мнению, теперь они "вернутся к чертежам".

Соединенные Штаты 3 января провели в Венесуэле военную операцию, в ходе которой захватили и вывезли из страны главу государства Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Трамп обвинил их в "наркотерроризме".

Позже Мадуро заявил на суде в Нью-Йорке, что невиновен. Он также подчеркнул, что продолжает являться главой Венесуэлы.