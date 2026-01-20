Лавров: США допустили грубое вооруженное вторжение в Венесуэлу

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Атака Соединенных Штатов на Венесуэлу была грубым вооруженным вторжением. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"(В начале 2026 года. – Прим. ред.) мы стали свидетелями беспрецедентных событий – грубого вооруженного вторжения США в Венесуэлу с десятками убитых и раненых, свидетелями захвата и вывоза из страны законного президента Николаса Мадуро с его супругой", – сказал дипломат.

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. Американский лидер Дональд Трамп обвинил Мадуро и его супругу Силию Флорес в "наркотерроризме".

Спустя время уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу. После этого Трамп поговорил с ней по телефону. Стороны обсудили двустороннюю рабочую повестку, а также нерешенные вопросы в отношениях между Каракасом и Вашингтоном.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что любые судебные решения властей США по делу президента Венесуэлы будут незаконными. Сам факт похищения Мадуро уже грубо нарушает международно-правовые обязательства США, подчеркнула дипломат.