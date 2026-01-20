Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 11:33

Политика
Главная / Новости /

Лавров: США допустили грубое вооруженное вторжение в Венесуэлу

США допустили грубое вооруженное вторжение в Венесуэлу – Лавров

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Атака Соединенных Штатов на Венесуэлу была грубым вооруженным вторжением. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"(В начале 2026 года. – Прим. ред.) мы стали свидетелями беспрецедентных событий – грубого вооруженного вторжения США в Венесуэлу с десятками убитых и раненых, свидетелями захвата и вывоза из страны законного президента Николаса Мадуро с его супругой", – сказал дипломат.

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. Американский лидер Дональд Трамп обвинил Мадуро и его супругу Силию Флорес в "наркотерроризме".

Спустя время уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу. После этого Трамп поговорил с ней по телефону. Стороны обсудили двустороннюю рабочую повестку, а также нерешенные вопросы в отношениях между Каракасом и Вашингтоном.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что любые судебные решения властей США по делу президента Венесуэлы будут незаконными. Сам факт похищения Мадуро уже грубо нарушает международно-правовые обязательства США, подчеркнула дипломат.

Трамп заявил, что США теперь управляют Венесуэлой

Читайте также


политика

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика