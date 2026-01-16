Форма поиска по сайту

Венесуэльский оппозиционер Мачадо отдала Трампу свою медаль Нобелевской премии

Фото: AP Photo/Allison Robbert

Венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо передала президенту США Дональду Трампу свою медаль Нобелевской премии мира во время переговоров с ним 15 января. Об этом со ссылкой на Мачадо сообщает Reuters.

По информации Белого дома, встреча политиков длилась более двух часов. При этом официальные подробности переговоров пока не раскрываются.

Трамп называл себя главным претендентом на получение Нобелевской премии мира, ссылаясь на семь урегулированных международных конфликтов. Однако, несмотря на его усилия, Нобелевский комитет решил отдать премию мира 2025 года Мачадо.

Глава Кубы Мигель Диас-Канель назвал это решение позором, так как оппозиционер подстрекала к уличным протестам и военному вмешательству на своей родине. В свою очередь, Владимир Путин указывал, что ранее Нобелевскую премию мира присуждали тем, кто для мира ничего не сделал.

Трампу не вручили Нобелевскую премию мира

