KLFY: в США лучшую учительницу 2025 года обвинили в изнасиловании школьника

В Бруссарде США 38-летнюю учительницу средней школы Кристи Остер арестовали за изнасилование ученика, сообщает "Радио 1" со ссылкой на KLFY.

Отмечается, что ее также обвиняют в непристойном поведении. Пострадавший на момент преступления еще не учился у Остер, однако не достиг совершеннолетия.

При этом арест произошел через несколько месяцев после того, как злоумышленницу признали лучшим учителем 2025 года – она преподавала математику для 8-го класса.

Ранее сообщалось, что в Австралии будут судить 33-летнюю женщину, которая родила после изнасилования 12-летнего мальчика. Учительницу обвинили не только в сексуальных действиях в отношении ребенка младше 16 лет и изнасиловании, но и в хранении материалов, которые содержат непристойные кадры с несовершеннолетними. Ей предъявлено больше восьми обвинений.

