21 января, 17:42

Политика

Бывшая пресс-секретарь Зеленского заявила, что конфликт на Украине завершится в 2026 году

Фото: ТАСС/Zuma

Конфликт на Украине завершится в 2026 году на очень тяжелых для нее условиях, заявила бывший пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в Х.

"Полностью разрушенная экономика, полное отсутствие финансовых ресурсов, критически низкий моральный дух населения, углубляющийся политический кризис, повсеместная коррупция и серьезно подорванные демократические институты", – подчеркнула она.

Мендель добавила, что гораздо раньше у Киева была возможность прийти к соглашению на более выгодных условиях, однако этого не было сделано.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в вопросе урегулирования конфликта ситуация у Киева ухудшается ежедневно. По его словам, "сужается коридор" для принятия решений. Зеленскому пришло время "взять на себя ответственность".

