Каждый третий опрошенный россиянин отметит старый Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Каждый третий россиянин (35%) ежегодно отмечает старый Новый год. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели в городах-миллионниках сервис доставки "Купер" и исследовательская компания "ОнИн".

В этом году праздник пройдет в ночь с 13 на 14 января. Наибольший интерес к традиции праздновать старый Новый год проявляют молодежь в возрасте от 18 до 24 лет и старшее поколение от 65 лет – 41 и 43% респондентов соответственно. Среди опрошенных в возрасте 25–34 лет 34% респондентов отмечают его ежегодно, 38% – время от времени, еще 28% не придают ему значения.

При этом формат празднования остается домашним: 67% мужчин и 68% женщин проводят старый Новый год в кругу семьи. Среди женщин самыми популярными традициями стали приготовление праздничного ужина (30%) и повторение новогодних ритуалов (10%), а среди мужчин – просмотр новогодних фильмов (29%) и поход в гости (17%).

Согласно результатам исследования, главным ритуалом старого Нового года для россиян 25–34 лет стал вечер с близкими (68%). Молодежь чаще выбирает встречи с друзьями (19%) и походы в гости (25%). Опрошенные в возрасте 55–64 лет проводят старый Новый год, пересматривая любимые новогодние фильмы и передачи (33%).

Лидером по географии празднования стала Москва – в столице старый Новый год отмечают 39% горожан. Высокий процент отмечающих также зафиксирован в Екатеринбурге (33%), Санкт-Петербурге (31%), Нижнем Новгороде (25%) и Казани (21%).

Ранее астролог Анастасия Грохотова рекомендовала отказаться от шумных гуляний при встрече старого Нового года. По ее словам, в 2026-м астрологический фон способствует тому, чтобы провести праздник без размаха, в спокойном формате, который легко вписывается в будни.