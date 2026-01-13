Книжное издательство Popcorn Books объявило о закрытии спустя семь лет работы

Фото: 123RF.com/deyangeorgiev

Книжное издательство Popcorn Books объявило о прекращении своей деятельности после семи лет работы. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

"Мы очень благодарны всем, кто был с нами на протяжении этих семи лет: авторам, партнерам и, конечно, вам, дорогие читатели", – говорится в сообщении.

Отмечается, что именно поддержка читателей помогала команде продолжать работу в любых обстоятельствах.

"Спасибо, что создавали историю вместе с нами и, даже когда эта история приняла трагичный оборот, не отвернулись от нас", – добавляется в сообщении.

Также в издательстве заявили, что каждый день думают о тех, с кем работали много лет, и очень переживают за них.

"Если хотя бы одна из наших книг останется у вас на полке, в памяти или в сердце, все было не зря", – подчеркивается в сообщении.

В мае 2025 года директор по дистрибуции издательства "Эксмо" Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек были задержаны в рамках уголовного дела о вовлечении лица в деятельность экстремистского сообщества. Уточнялось, что дело было связано с пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в книгах издательства Popcorn Books.

Позднее столичные силовики задержали трех сотрудников издательства "Индивидуум принт" за продажу книг с пропагандой запрещенного в России движения.

По версии следствия, работники, руководствуясь корыстными мотивами, издавали и продавали книги с запрещенными темами. Позднее суд в Москве отправил под домашний арест сотрудников "Индивидуум принт".

Известно, что в 2023 году издательство "Эксмо" стало обладателем контрольного пакета акций Individuum ("Индивидуум принт"), в состав которого входит Popcorn Books.