Мужчина не менее 60 раз ударил ножом знакомого в ходе ссоры в Кузьминках

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве знакомого в ходе конфликта в квартире в Кузьминках. Об этом сообщили в телеграм-канале Главного следственного управления СК РФ по столице.

По данным следствия, ЧП произошло в ночь на 26 января. Задержанный в нетрезвом виде вступил в конфликт со знакомым, находясь в квартире на улице Шумилова в Москве. Мужчина нанес оппоненту не менее 60 ножевых ранений, отчего тот скончался на месте. В ходе осмотра места происшествия следователи и криминалисты назначили ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую.

После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").

