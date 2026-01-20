Полиция задержала мужчину, ранившего ножом знакомого в Подмосковье

Фото: depositphotos/merrydolla

Полиция задержала подозреваемого в нанесении ножевых ранений знакомому во время ссоры в Апрелевке, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью.

Как пояснили в ведомстве, в дежурную часть отдела полиции "Апрелевский" поступило сообщение из медучреждения о госпитализации мужчины 1981 года рождения с телесными повреждениями.

Предварительно, в одном из домов на улице Июльская в Апрелевке между пострадавшим и его знакомым возник конфликт во время совместного распития спиртного. Последний нанес оппоненту ножевые ранения.

"В результате проведенных мероприятий полицейскими задержан подозреваемый в совершении противоправного деяния. Им оказался местный житель 1973 года рождения", – рассказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигурант задержан.

