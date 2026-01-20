Форма поиска по сайту

20 января, 12:04

Происшествия

Бросившего ребенка на пол в Шереметьево мужчину могут отправить на лечение

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Напавшего на ребенка в аэропорту Шереметьево 31-летнего мужчину могут отправить на лечение. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Следователи завершили расследование уголовного дела. Было проведено более 20 допросов. Кроме того, правоохранители получили заключения судебных экспертиз, среди которых молекулярно-генетическая и судебно-медицинская.

"Установлено, что мужчина употребил наркотическое средство перед вылетом в Российскую Федерацию, что, вероятно, усугубило его болезненное состояние", – говорится в сообщении.

При этом, согласно комплексной психолого-психиатрической экспертизе, фигурант не может осознавать характер и общественную опасность своих действий. Дело в отношении него будет направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

Инцидент произошел 23 июня 2025 года в зоне прилета аэропорта Шереметьево. Владимир Витиков, летевший транзитом в Минск и находившийся в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и с силой бросил на пол.

Врачи выявили у мальчика открытые переломы костей черепа, а также переломы основания и свода черепа. Ребенок находился в медикаментозном сне и на искусственной вентиляции легких.

Вскоре Витиков был задержан. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство. Адвокат Витикова просила сторону обвинения отправить его на медицинское освидетельствование. По ее словам, на допросе обвиняемый вел себя неадекватно и его показания нельзя было воспринимать как основу для уголовного дела.

Пострадавшего при нападении в Шереметьево ребенка выписали из больницы

