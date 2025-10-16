Суд вновь продлил арест мужчине, бросившему мальчика об пол в Шереметьево

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Химкинский городской суд Московской области продлил арест Владимиру Витикову, бросившему ребенка об пол в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Уточняется, что фигурант будет находиться под стражей еще два месяца.

Инцидент в зоне прилета аэропорта Шереметьевопроизошел 23 июня этого года. Витиков, летевший транзитом из Киара в Минск и находившийся в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и с силой бросил на пол.

Врачи выявили у мульчика открытые переломы костей черепа, а также переломы основания и свода черепа. Ребенокнаходился в медикаментозном сне и на искусственной вентиляции легких.

Вскоре Витиков был задержан. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Адвокат Витикова просила сторону обвинения отправить его не в СИЗО, а на медицинское освидетельствование. По ее словам, на допросе обвиняемый вел себя неадекватно и его показания нельзя было воспринимать как основу для уголовного дела.