Фото: mvdmedia.ru

Москвичка подложила коробку с петардами под автомобиль и подожгла. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России со ссылкой на начальника УИиОС ведомства полковника внутренней службы Владимира Васенина.

Инцидент произошел на охраняемой парковке, расположенной на Дубининской улице. Предварительно установлено, что 24-летняя девушка положила упаковку петард под машину, принадлежащую организации, а затем подожгла пиротехнические изделия и скрылась. Один из работников компании заметил огонь, вытащил из-под авто горячую коробку и начал ее тушить.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленницу. Уточняется, что противоправные действия она совершила под давлением неизвестных, которые связались с ней через мессенджер.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Фигурантке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Максимальное наказание, предусмотренное инкриминируемой статьей, представляет собой лишение свободы на срок до 7 лет.

Ранее москвича задержали за драку в метро. Ссора возникла между пассажирами в вагоне поезда на Большой кольцевой линии между станциями "Авиамоторная" и "Текстильщики". Три человека пытались разбудить спящего пьяного мужчину, однако тот набросился на одного из них с разбитой стеклянной бутылкой.