В Петербурге задержан мужчина, выстреливший в подростка на детской площадке

Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя по подозрению в стрельбе на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в своем телеграм-канале.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию Красносельского района вечером в понедельник, 27 октября. На месте происшествия правоохранители выяснили, что конфликт произошел между нетрезвым мужчиной и четырьмя 16-летними девушками.

По предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из газового пистолета в девушку-подростка во дворе дома на проспекте Кузнецова, 17. Пострадавшая обратилась в поликлинику с ожогом роговицы.

Задержанным оказался 48-летний неработающий гражданин. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (части 2 статьи 213 УК РФ).

