17 октября, 10:47Происшествия
Военный смертельно ранил контрактника в воинской части в Подмосковье
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Военный смертельно ранил контрактника в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Московского военного округа, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в ночь на 17 октября на территории воинской части, когда военнослужащий выполнял задачи на наблюдательном посту. По предварительным данным, солдат нанес контрактнику смертельное ранение, нарушив правила об обращении с оружием.
После случившегося военнослужащий покончил с собой. В настоящее время на месте происшествия задействована комиссия главного командования Воздушно-космических сил (ВКС) России.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее военнослужащий-контрактник случайно застрелил солдата срочной службы в войсковой части Московской области.
Выяснилось, что военный, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с ним и непроизвольно выстрелил. В результате срочник погиб на месте. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
