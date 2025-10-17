Военный смертельно ранил контрактника в воинской части в Подмосковье

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Военный смертельно ранил контрактника в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Московского военного округа, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на 17 октября на территории воинской части, когда военнослужащий выполнял задачи на наблюдательном посту. По предварительным данным, солдат нанес контрактнику смертельное ранение, нарушив правила об обращении с оружием.

После случившегося военнослужащий покончил с собой. В настоящее время на месте происшествия задействована комиссия главного командования Воздушно-космических сил (ВКС) России.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее военнослужащий-контрактник случайно застрелил солдата срочной службы в войсковой части Московской области.

Выяснилось, что военный, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с ним и непроизвольно выстрелил. В результате срочник погиб на месте. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.