Виновнику взрыва в казарме в Белгородской области дали 23 года колонии

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2-й Западный окружной военный суд на основании вердикта присяжных приговорил к 23 годам колонии строгого режима Дмитрия Лобовикова, который кинул гранату в казарму со сослуживцами в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Также он должен оплатить штраф в размере 70 тысяч рублей. Кроме того, его лишили воинского звания "младший сержант". Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии.

Следствие и суд установили, что 14 января 2023 года около пяти часов утра Лобовиков, мобилизованный из Свердловской области, кинул гранату в здание бывшей школы, оборудованной под казарму, где спали его сослуживцы. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и действовал из хулиганских побуждений. При взрыве гранаты погибли 7 человек, 16 человек получили травмы.

Дело рассматривали с участием присяжных заседателей, которые признали Лобовикова виновным, но заслуживающим снисхождения. Сам обвиняемый заявил, что у него не было умысла убивать сослуживцев, просил его оправдать, настаивая на несчастном случае, глупости и алкоголе. В ходе прений сторон гособвинение просило для подсудимого 24 года колонии.

Ему предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Покушение на убийство и убийство двух или более лиц, совершенных общеопасным способом из хулиганских побуждений", "Незаконное хранение взрывных устройств", "Умышленное уничтожение имущества путем взрыва", "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух или более лиц, из хулиганских побуждений с применением оружия" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия". Последние две статьи суд исключил из приговора, посчитав их избыточными.

Ранее сообщалось, что сержант пограничной службы Азербайджана по неизвестной причине открыл огонь по сослуживцам. Инцидент произошел на служебной территории отдельной пограничной дивизии "Губадлы". Сержант Эвезли Эльхан Мухаммед оглу убил старшего лейтенанта Исмаилова Юсифа Исмаил оглу, младшего сержанта Джалилзаде Амиля Фуар оглу и младшего сержанта Ибрагимова Рафаила Натиг оглу.

