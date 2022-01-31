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Уголовное дело возбудили после гибели военного в подмосковной части, сообщает ТАСС.

Дело расследуется по статье "Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Военные следователи осматривают место ЧП, допрашивают очевидцев и других свидетелей.

ЧП произошло в войсковой части Московской области утром 31 января. В соответствии с приказом командира войсковой части 51890 старший прапорщик получил оружие и боеприпасы для сопровождения воинского груза.

Военнослужащий, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел. Молодой человек погиб на месте. Командование воинской части и правоохранительные органы организовали проверку по данному факту.

