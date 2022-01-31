Контрактник случайно застрелил срочника в Подмосковье

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В войсковой части Московской области военнослужащий-контрактник случайно застрелил солдата срочной службы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

"Утром 31 января военнослужащий по контракту, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел. В результате находящийся поблизости военнослужащий получил смертельное ранение", – говорится в сообщении.

Командование воинской части и правоохранительные органы организовали проверку по данному факту.

Ранее в ДТП на трассе Гюмри – Ереван погиб военнослужащий российской базы в Армении. Еще четверо российских военных получили травмы. По предварительной информации, погибший не справился с управлением личного автомобиля, машина опрокинулась в кювет.

