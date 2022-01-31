Бывший сослуживец рассказал о контрактнике, убившем солдата в Подмосковье

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Старший прапорщик Магомед Олигов, по словам сослуживца Владимира, был позитивным человеком и хорошо относился к убитому солдату-срочнику Владиславу Волкову.

"К имуществу он строго относился, мог за испорченное или утерянное имущество отругать, допустим. Как старшина он был ответственным, всегда был готов помочь кому-то, какие-то вопросы срочников решить", – рассказал Владимир "Газете.ру".

Он добавил, что Олигов имел уважение среди солдат, угощал за свой счет мороженым или печеньем.

По словам бывшего сослуживца, у погибшего солдата были проблемы со слухом, на которые он никогда не жаловался, вероятно, из-за любви к службе.

ЧП произошло в войсковой части Московской области утром 31 января. В соответствии с приказом командира войсковой части 51890 старший прапорщик получил оружие и боеприпасы для сопровождения воинского груза.

Военнослужащий, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел. Молодой человек погиб на месте. По данному факту возбудили уголовное дело.

