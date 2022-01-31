Бывший сослуживец рассказал о контрактнике, убившем солдата в Подмосковье

19:09
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Старший прапорщик Магомед Олигов, по словам сослуживца Владимира, был позитивным человеком и хорошо относился к убитому солдату-срочнику Владиславу Волкову.
"К имуществу он строго относился, мог за испорченное или утерянное имущество отругать, допустим. Как старшина он был ответственным, всегда был готов помочь кому-то, какие-то вопросы срочников решить", – рассказал Владимир "Газете.ру".
Он добавил, что Олигов имел уважение среди солдат, угощал за свой счет мороженым или печеньем.
По словам бывшего сослуживца, у погибшего солдата были проблемы со слухом, на которые он никогда не жаловался, вероятно, из-за любви к службе.
ЧП произошло в войсковой части Московской области утром 31 января. В соответствии с приказом командира войсковой части 51890 старший прапорщик получил оружие и боеприпасы для сопровождения воинского груза.
Военнослужащий, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел. Молодой человек погиб на месте. По данному факту возбудили уголовное дело.
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