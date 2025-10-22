KFOX14: американец 11 раз выстрелил в мать, отправившую его спать

Фото: kfoxtv.com/Doña Ana County Jail

В США 20-летний Кевин Марин выстрелил в мать 11 раз после того, как она сказала ему идти спать. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на KFOX14.

Инцидент произошел 13 октября в доме семьи в Санта-Терезе американского штата Техас. Правоохранители получили сообщение о стрельбе около трех часов ночи. Прибыв по адресу, они обнаружили истекавшую кровью женщину в коридоре возле спальни сына. Врачам в больнице удалось стабилизировать состояние пострадавшей.

При этом ее сын во время прибытия полицейских спокойно сидел на диване. Брат Кевина, который также велел ему спать, слышал крики до поздней ночи. Молодого человека арестовали и предъявили обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах и покушении на жизнь человека.

Ранее неизвестный начал стрельбу на центральной площади немецкого города Гисен. По данным DPA, инцидент произошел на местном рынке, в результате пострадали несколько человек. Мотивы стрелявшего и его личность не раскрывались. Однако Bild со ссылкой на полицию утверждал, что стрельба произошла в букмекерской конторе.