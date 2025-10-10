Следователи задержали киллера и его пособника в Люберцах за убийство 23-летней давности

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователи задержали киллера и его пособника за убийство директора лицея № 10 имени Ю. А. Гагарина, которое произошло 23 года назад. Об этом сообщила официальный представитель ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, передает ТАСС.

"Также они совершили покушение на убийство еще двух человек. Обоим предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 105, пунктов "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ", – сказала Врадий.

По ее словам, один из мужчин был жителем Люберец, второй проживал на территории ДНР. По данным следствия, утром 10 октября 2002 года киллер расстрелял заслуженного учителя России Вадима Мениса на пороге учебного заведения.

Врадий добавила, что, увидев происходящее, один из сотрудников лицея вступил в борьбу со стрелком и получил огнестрельные ранения. После этого киллер выстрелил в другого мужчину, который стал свидетелем произошедшего. Затем преступник сел в автомобиль, за рулем которого находился его пособник, и они оба скрылись.

