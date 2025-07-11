Daily Star: погребенный заживо австралиец с пулей в голове вылез из могилы

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В Австралии 23-летний мужчина с пулей в голове выбрался из могилы, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Star.

Предварительно, на мужчину напали киллеры, которые выстрелили ему в голову, закопали его в неглубокой могиле и скрылись с места преступления. Пострадавший при этом остался жив и смог самостоятельно вылезти из-под земли.

Примерно в пять утра он дошел до заправки, где попросил вызвать ему такси и отказался от скорой помощи. Однако сотрудники АЗС все же вызвали врачей, после чего австралийца забрали в больницу. Издание отмечает, что мужчине успешно провели операцию по извлечению пули из мозга.

Ранее в Великобритании 24-летний мужчина утонул в детском бассейне, глубина которого составляла 22 сантиметра. Молодой человек потерял сознание, пока сливал воду.

Приехавшие спасатели смогли перезапустить сердце через час, однако мозг слишком долго испытывал кислородное голодание. Это привело к отказу органов.

Во время произошедшего родители мужчины были в отпуске, однако, узнав о случившемся, поспешили в больницу, чтобы увидеть сына. Он умер за 10 минут до приезда родителей.