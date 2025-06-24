Le Monde: невеста скончалась во время стрельбы на свадьбе во Франции

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Во Франции невеста умерла во время свадьбы из-за начавшейся стрельбы, сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание Le Monde.

В СМИ отметили, что молодая пара покидала праздник после ночных торжеств, когда вооруженные люди в масках открыли огонь по молодоженам. Невеста получила тяжелое ранение. По словам свидетелей, до этого свадьба проходила спокойно.

"Мы услышали выстрелы и увидели, как люди в панике разбегались", – рассказал один из очевидцев.

Правоохранители развернули масштабную операцию с привлечением около 100 сотрудников, чтобы найти преступников. Отмечается, что власти рассматривают различные версии нападения, включая возможность конфликта между криминальными группировками. Невесту, к сожалению, спасти не удалось.

Ранее несчастный случай на свадьбе произошел в подмосковном Долгопрудном. Четыре человека пострадали в результате взрыва фейерверка. Причиной произошедшего могла стать ошибка пиротехника, который не успел прийти на мероприятие вовремя и установил конструкцию с фейерверками в спешке.