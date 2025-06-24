Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июня, 11:59

Происшествия
Главная / Новости /

Le Monde: невеста скончалась во время стрельбы на свадьбе во Франции

Невеста скончалась во время стрельбы на свадьбе во Франции – СМИ

Фото: AP Photo/Philippe Farjon

Во Франции невеста умерла во время свадьбы из-за начавшейся стрельбы, сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание Le Monde.

В СМИ отметили, что молодая пара покидала праздник после ночных торжеств, когда вооруженные люди в масках открыли огонь по молодоженам. Невеста получила тяжелое ранение. По словам свидетелей, до этого свадьба проходила спокойно.

"Мы услышали выстрелы и увидели, как люди в панике разбегались", – рассказал один из очевидцев.

Правоохранители развернули масштабную операцию с привлечением около 100 сотрудников, чтобы найти преступников. Отмечается, что власти рассматривают различные версии нападения, включая возможность конфликта между криминальными группировками. Невесту, к сожалению, спасти не удалось.

Ранее несчастный случай на свадьбе произошел в подмосковном Долгопрудном. Четыре человека пострадали в результате взрыва фейерверка. Причиной произошедшего могла стать ошибка пиротехника, который не успел прийти на мероприятие вовремя и установил конструкцию с фейерверками в спешке.

Читайте также


происшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика