РИА Новости: 4 человека пострадали из-за взрыва фейерверка на свадьбе в Долгопрудном

23 июня, 17:05Происшествия
По словам собеседника агентства, взрыв не вызвал возгорания, однако у пострадавших обнаружили ссадины и небольшие ожоги.
Причиной произошедшего могла стать ошибка пиротехника. Специалист не успел прийти на свадьбу к назначенному времени и в спешке установил конструкцию с фейерверками, уточнил представитель служб.
Ранее двое мужчин пострадали от самодельной петарды в городском округе Люберцы. По их словам, устройство было изготовлено самостоятельно. Мужчины хотели запустить петарду, однако она сдетонировала, когда они направлялись на поле.
До этого в Уфе мотоциклисты устроили ночной заезд по проспекту Салавата Юлаева с запуском фейерверка. Своими действиями водители создали угрозу безопасности как для себя, так и окружающих, поэтому местные правоохранители организовали поиск нарушителей.
Неизвестные устроили ночной фейерверк у жилых домов в Солнцеве