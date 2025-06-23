РИА Новости: 4 человека пострадали из-за взрыва фейерверка на свадьбе в Долгопрудном

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Четыре человека пострадали в результате взрыва фейерверка на свадьбе в подмосковном городе Долгопрудный, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам собеседника агентства, взрыв не вызвал возгорания, однако у пострадавших обнаружили ссадины и небольшие ожоги.

Причиной произошедшего могла стать ошибка пиротехника. Специалист не успел прийти на свадьбу к назначенному времени и в спешке установил конструкцию с фейерверками, уточнил представитель служб.

Ранее двое мужчин пострадали от самодельной петарды в городском округе Люберцы. По их словам, устройство было изготовлено самостоятельно. Мужчины хотели запустить петарду, однако она сдетонировала, когда они направлялись на поле.

До этого в Уфе мотоциклисты устроили ночной заезд по проспекту Салавата Юлаева с запуском фейерверка. Своими действиями водители создали угрозу безопасности как для себя, так и окружающих, поэтому местные правоохранители организовали поиск нарушителей.