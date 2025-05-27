Мотоциклисты устроили ночной заезд с запуском фейерверка в Уфе

Видео: телеграм-канал Baza

В Уфе полицейские разыскивают мотоциклистов, которые устроили ночной заезд с запуском фейерверка. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Видеозапись с катаниями распространилась в соцсетях. На кадрах видно, что неустановленные лица на мотоциклах двигаются по проспекту Салавата Юлаева, нарушая ПДД и запуская салют. Своими действиями водители создавали угрозы безопасности как для себя, так и окружающих, пояснили в ведомстве.

ГАИ обратилась к горожанам, обладающим какой-либо информацией по этому инциденту, с просьбой сообщить в полицию.

Ранее в Уфе привлекли к ответственности 30-летнего водителя, который "эвакуировал" человека и дрифтовал вместе с ним. Судя по видео в Сети, эвакуаторщик устроил дрифт по оживленным улицам города и перевозил вне кабины пассажира, что является нарушением ПДД. В отношении мужчины составили несколько административных протоколов.