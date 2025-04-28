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28 апреля, 07:15

Общество

Жители ТиНАО пожаловались на мотоциклистов и квадроциклистов

Жители ТиНАО пожаловались на мотоциклистов и квадроциклистов

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Жители ТиНАО пожаловались на мотоциклистов и квадроциклистов, которые ездят по лесам и паркам не только в сезон, но и зимой. Из-за этого тропинки в особо охраняемой зеленой территории превратились в болота, рассказали граждане. Некоторые из них также натянули в лесу металлические тросы, чтобы остановить водителей.

Представители экстремального спорта утверждают, что лесные маршруты – уникальная возможность для активного отдыха. Они уверены, что при соблюдении определенных правил катание не наносит вреда природе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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