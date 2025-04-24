Столичные ЗАГСы провели 5 церемоний бракосочетания на фоне сакуры накануне Красной горки

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Московские ЗАГСы впервые провели церемонии бракосочетания на фоне цветущей сакуры в Бирюлевском дендропарке музея-заповедника "Царицыно" накануне Красной горки. Об этом журналистам сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

По ее словам, регистрация брака является символическим и романтичным событием, особенно накануне праздника.

Церемонии сопровождались живой музыкой, а после регистрации молодожены могли провести фотосессии в парадных залах Большого дворца в качестве подарка от музея-заповедника "Царицыно".

Уханева напомнила, что москвичи в рамках проекта "Новые адреса счастья" могут заключить брак в самых уникальных и значимых местах Москвы. В 2025 году этому проекту исполняется 6 лет.

"Каждая пятая торжественная церемония в Москве проходит на выезде. Поэтому мы развиваем проект и открываем новые площадки, а также проводим уникальные тематические церемонии бракосочетания", – отметила начальник управления ЗАГС.

Ознакомиться со всеми доступными площадками для торжественного бракосочетания можно на портале mos.ru при помощи сервиса "Наша свадьба". Горожанам доступно свыше 50 таких мест.

Только за первые три месяца 2025 года молодоженами в Москве стали 13 тысяч пар. Это число на 9% превышает аналогичный период 2024 года. Чаще всего жители столицы женились в феврале, в этом месяце было зарегистрировано более 5 тысяч браков. При этом самым популярным местом стал Дворец бракосочетания № 1 – там было зарегистрировано 1 259 пар.

