Свыше 13 тыс пар заключили брак в Москве в 2025 году

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Свыше 13 тысяч пар заключили брак в Москве за первые три месяца 2025 года. Об этом сообщила начальник управления ЗАГС столицы Светлана Уханева в беседе с Агентством "Москва".

Количество поженившихся пар на 9% превышает значение за аналогичный период прошлого года, отметила она. Молодожены могли заключить брак во дворцах бракосочетания или на выездных площадках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья".

По словам Уханевой, чаще всего пары женились в феврале, в этом месяце было зарегистрировано более пяти тысяч браков. Тем временем в январе и марте регистрация состоялась у 4 и 4,5 тысячи молодоженов. При этом наиболее популярными датами для бракосочетания стали 25 января, 25 февраля и 1 марта.

"Самым популярным дворцом бракосочетания среди столичных молодоженов стал традиционно Дворец бракосочетания № 1 (1 259 пар зарегистрировано). Также популярностью пользовались Дворец бракосочетания № 4 (1 064 пары) и Шипиловский дворец бракосочетания (807 пар)", – добавила начальник управления ЗАГС.

В числе выездных локаций, где было заключено больше всего браков, лидирует ресторан Birds в башне "Око". Особняк Спиридонова и "Якиманка Холл" также оказались в числе самых востребованных мест для проведения свадебных церемоний.

Уханева также напомнила, что в рамках проекта мэра Москвы в марте открыли новую площадку для заключения брака. Ею стал кинопарк "Москино".

Между тем в столице доступны более 50 локаций для проведения торжественных церемоний, в том числе дворцы бракосочетаний, музеи, станции метро, усадьбы и рестораны.

"Определиться с локацией поможет сервис "Наша свадьба" на портале mos.ru. Это самый подробный гид по местам для проведения церемоний бракосочетания в столице", – подчеркнула Уханева.

Она отметила, что сервис позволяет по фильтрам определить желаемые вид площадки, стиль интерьера, а также дату регистрации, ближайшую станцию метро и максимальное количество гостей.

Кроме того, 25 апреля некоторые будущие молодожены проведут церемонию бракосочетания в Конном театре Кремлевской школы верховой езды. Она будет уникальной – пара и ведущая будут верхом на конях, а кольца вынесет миниатюрная лошадь. Также участники мероприятия проведут фотосессию с участием лошадей.