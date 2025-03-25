Московские ЗАГСы проведут свадьбы на лошадях Кремлевской школы верховой езды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские ЗАГСы проведут церемонии бракосочетания в Конном театре Кремлевской школы верховой езды, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В красивую дату, 25.04.2025, мы предлагаем столичным парам зарегистрировать брак в историческом конном манеже Центра национальных конных традиций", – рассказала Ракова.

Церемонии будут уникальными – молодожены и ведущая будут верхом на конях, а кольца вынесет миниатюрная лошадь. Также участники мероприятия смогут провести фотосессию с участием лошадей.

"После церемоний бракосочетания молодожены с гостями станут зрителями шоу-программы. Они смогут насладиться выступлениями Творческого Содружества Альтаир и Конного театра Кремлевской школы верховой езды", – подчеркнули в пресс-службе комплекса социального развития столицы.

Чтобы зарегистрировать брак в историческом манеже, нужно отправить свою историю знакомства, связанную с лошадьми, на почту zags@mos.ru до 28 марта. Также молодожены должны иметь базовые навыки верховой езды.

Ранее натурная декорация "Театр Гонзаги" в кинопарке "Москино" также стала новой площадкой для регистрации брака. Декорация повторяет реальную версию театра из усадьбы Архангельское, который был создан художником-декоратором XIX века Пьетро Гонзаго. Столичные ЗАГСы уже начали принимать заявления от будущих молодоженов.

