Кинопарк "Москино" стал новой площадкой для регистрации брака

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Натурная декорация "Театр Гонзаги" в кинопарке "Москино" стала новой площадкой для регистрации брака. Столичные ЗАГСы уже начали принимать заявления от будущих молодоженов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Москино" уже стал известен как главное место для киносъемок в стране, а сейчас он становится местом, где жители и гости столицы могут интересно провести время или посетить масштабные театральные постановки, отметил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

"Теперь благодаря проекту "Новые адреса счастья" в кинопарке будут создаваться семьи, а его декорации станут фоном не только для приключений киногероев, но и для самых важных событий в жизни москвичей", – добавил глава ведомства.

Декорация повторяет реальную версию театра из усадьбы Архангельское, который был создан художником-декоратором XIX века Пьетро Гонзаго. При строительстве копии были сохранены пропорции сцены, зрительного зала и фойе оригинального здания.

"Театр Гонзаги" расположен в образовательном центре кинопарка и является одной из самых востребованных декораций. Каждую неделю там проходят культурные мероприятия, в частности концерты, выступления и спектакли.

Начальник столичного управления записи актов гражданского состояния Светлана Уханева рассказала, что 1 марта в декорации была проведена первая регистрация брака. Она обратила внимание, что необычная локация понравилась парам, поэтому ее включили в проект "Новые адреса счастья".

"После регистрации брака молодожены с гостями смогут организовать фотосессию в уникальных декорациях парка. Первая дата, на которую уже сейчас можно подать заявление, – канун праздника Красная горка, 26 апреля 2025 года", – отметила Уханева.

Локации для фотосессий будут определяться в соответствии с планом киносъемок. Новобрачные смогут ощутить себя частью киноиндустрии, сделав фотографии на фоне самолета Ту-154, а также в окружении декораций "Соборная площадь Москвы" и "Ковбойский городок".

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что москвичи все чаще отдают предпочтение выездным площадкам для свадебных церемоний. В 2024 году каждый пятый брак в столице заключили вне ЗАГСов, отметила вице-мэр. При этом свыше 12 тысяч молодоженов стали участниками проекта "Новые адреса счастья", который объединил 32 необычные площадки для свадебных церемоний.