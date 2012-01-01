Москвичи могут сыграть свадьбу в метро и на канатной дороге весной 2025 года

Сезон весенних свадеб начался в Москве: благодаря проекту "Новые адреса счастья" пары могут организовать торжество в знаковых городских локациях. Причем доплачивать за это не придется. Как и где можно провести такое мероприятие, расскажет Москва 24.
Где можно сыграть свадьбу?
Первые весенние церемонии бракосочетания состоялись на станции метро "Маяковская": в ночь на 23 марта здесь заключили союз сразу три пары, сообщил портал mos.ru. Для молодоженов звучал марш Мендельсона, а на путях стояли поезда "Москва-2020" и "Москва-2024", в которых пары провели свою первую фотосессию в новом статусе.
"Маяковская" стала одной из самых востребованных площадок столичного проекта "Новые адреса счастья". С его помощью влюбленные могут сыграть свадьбу в самых красивых и необычных местах города, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Всего в рамках проекта москвичам доступны более 50 площадок. В топ-5 среди них входят:
- башня "ОКО" в "Москва-Сити", ресторан Birds;
- особняк Спиридонова;
- храм Матроны Московской;
- парк-отель "Даниловский";
- гостиница "Националь".
Также заключить брак можно на стадионе "Спартак". В начале церемонии на табло высвечиваются имена молодоженов со счетом 0:0, а после обмена кольцами он меняется на 1:1. Плюс на экране будет идти отсчет времени с момента создания новой семьи.
Узаконить союз получится и на Московской канатной дороге. Регистрация в таком случае пройдет на панорамной террасе "Воздух". После церемонии молодожены с фотографом могут прокатиться и сделать памятные кадры.
А новой площадкой в 2025 году стала натурная декорация "Театр Гонзаги" в кинопарке "Москино". Здесь полностью воссоздана реальная версия театра из усадьбы Архангельское, который был создан художником-декоратором XIX века Пьетро Гонзаго.
Как оформить заявку?
Подать заявление на выездную регистрацию можно лично во Дворце бракосочетания, за которым закреплена выбранная локация. Сделать это нужно минимум за месяц и максимум за год до свадьбы.
Можно пройти процедуру и онлайн: для этого молодоженам необходима регистрация на "Госуслугах" или mos.ru. Сделать это надо минимум за месяц и три дня до предполагаемой даты свадьбы. Чтобы подать заявление, нужно:
- перейти на портал;
- выбрать дату, время и площадку;
- ввести личные данные;
- оплатить госпошлину за регистрацию брака в 350 рублей.
Узнать всю необходимую информацию о потенциальных площадках и подробности оформления заявки можно на странице проекта "Новые адреса счастья". Сама торжественная церемония не потребует дополнительных затрат. Среди расходов – только стандартная госпошлина. Сама выездная регистрация будет длиться 20–30 минут.