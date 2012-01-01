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24 марта, 19:16

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Москвичи могут сыграть свадьбу в метро и на канатной дороге весной 2025 года

На крыше, в воздухе или под землей: как заключить брак в необычных местах Москвы

Сезон весенних свадеб начался в Москве: благодаря проекту "Новые адреса счастья" пары могут организовать торжество в знаковых городских локациях. Причем доплачивать за это не придется. Как и где можно провести такое мероприятие, расскажет Москва 24.

Где можно сыграть свадьбу?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Первые весенние церемонии бракосочетания состоялись на станции метро "Маяковская": в ночь на 23 марта здесь заключили союз сразу три пары, сообщил портал mos.ru. Для молодоженов звучал марш Мендельсона, а на путях стояли поезда "Москва-2020" и "Москва-2024", в которых пары провели свою первую фотосессию в новом статусе.

"Маяковская" стала одной из самых востребованных площадок столичного проекта "Новые адреса счастья". С его помощью влюбленные могут сыграть свадьбу в самых красивых и необычных местах города, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего весной на этой площадке будет создано девять новых семей, включая свадьбы в самую популярную дату года – 25 мая.
Анастасия Ракова
заммэра Москвы по вопросам социального развития

Всего в рамках проекта москвичам доступны более 50 площадок. В топ-5 среди них входят:

  • башня "ОКО" в "Москва-Сити", ресторан Birds;
  • особняк Спиридонова;
  • храм Матроны Московской;
  • парк-отель "Даниловский";
  • гостиница "Националь".

Также заключить брак можно на стадионе "Спартак". В начале церемонии на табло высвечиваются имена молодоженов со счетом 0:0, а после обмена кольцами он меняется на 1:1. Плюс на экране будет идти отсчет времени с момента создания новой семьи.

Узаконить союз получится и на Московской канатной дороге. Регистрация в таком случае пройдет на панорамной террасе "Воздух". После церемонии молодожены с фотографом могут прокатиться и сделать памятные кадры.

А новой площадкой в 2025 году стала натурная декорация "Театр Гонзаги" в кинопарке "Москино". Здесь полностью воссоздана реальная версия театра из усадьбы Архангельское, который был создан художником-декоратором XIX века Пьетро Гонзаго.

Как оформить заявку?

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Подать заявление на выездную регистрацию можно лично во Дворце бракосочетания, за которым закреплена выбранная локация. Сделать это нужно минимум за месяц и максимум за год до свадьбы.

Можно пройти процедуру и онлайн: для этого молодоженам необходима регистрация на "Госуслугах" или mos.ru. Сделать это надо минимум за месяц и три дня до предполагаемой даты свадьбы. Чтобы подать заявление, нужно:

  • перейти на портал;
  • выбрать дату, время и площадку;
  • ввести личные данные;
  • оплатить госпошлину за регистрацию брака в 350 рублей.

Узнать всю необходимую информацию о потенциальных площадках и подробности оформления заявки можно на странице проекта "Новые адреса счастья". Сама торжественная церемония не потребует дополнительных затрат. Среди расходов – только стандартная госпошлина. Сама выездная регистрация будет длиться 20–30 минут.

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