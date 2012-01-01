Москвичи могут сыграть свадьбу в метро и на канатной дороге весной 2025 года

Сезон весенних свадеб начался в Москве: благодаря проекту "Новые адреса счастья" пары могут организовать торжество в знаковых городских локациях. Причем доплачивать за это не придется. Как и где можно провести такое мероприятие, расскажет Москва 24.

Где можно сыграть свадьбу?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Первые весенние церемонии бракосочетания состоялись на станции метро "Маяковская": в ночь на 23 марта здесь заключили союз сразу три пары, сообщил портал mos.ru. Для молодоженов звучал марш Мендельсона, а на путях стояли поезда "Москва-2020" и "Москва-2024", в которых пары провели свою первую фотосессию в новом статусе.

"Маяковская" стала одной из самых востребованных площадок столичного проекта "Новые адреса счастья". С его помощью влюбленные могут сыграть свадьбу в самых красивых и необычных местах города, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.





Анастасия Ракова заммэра Москвы по вопросам социального развития Всего весной на этой площадке будет создано девять новых семей, включая свадьбы в самую популярную дату года – 25 мая.

Всего в рамках проекта москвичам доступны более 50 площадок. В топ-5 среди них входят:



башня "ОКО" в "Москва-Сити", ресторан Birds;

особняк Спиридонова;

храм Матроны Московской;

парк-отель "Даниловский";

гостиница "Националь".

Также заключить брак можно на стадионе "Спартак". В начале церемонии на табло высвечиваются имена молодоженов со счетом 0:0, а после обмена кольцами он меняется на 1:1. Плюс на экране будет идти отсчет времени с момента создания новой семьи.

Узаконить союз получится и на Московской канатной дороге. Регистрация в таком случае пройдет на панорамной террасе "Воздух". После церемонии молодожены с фотографом могут прокатиться и сделать памятные кадры.

А новой площадкой в 2025 году стала натурная декорация "Театр Гонзаги" в кинопарке "Москино". Здесь полностью воссоздана реальная версия театра из усадьбы Архангельское, который был создан художником-декоратором XIX века Пьетро Гонзаго.

Как оформить заявку?

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Подать заявление на выездную регистрацию можно лично во Дворце бракосочетания, за которым закреплена выбранная локация. Сделать это нужно минимум за месяц и максимум за год до свадьбы.

Можно пройти процедуру и онлайн: для этого молодоженам необходима регистрация на "Госуслугах" или mos.ru. Сделать это надо минимум за месяц и три дня до предполагаемой даты свадьбы. Чтобы подать заявление, нужно:



перейти на портал;

выбрать дату, время и площадку;

ввести личные данные;

оплатить госпошлину за регистрацию брака в 350 рублей.

Узнать всю необходимую информацию о потенциальных площадках и подробности оформления заявки можно на странице проекта "Новые адреса счастья". Сама торжественная церемония не потребует дополнительных затрат. Среди расходов – только стандартная госпошлина. Сама выездная регистрация будет длиться 20–30 минут.

