Депутат Останина усомнилась в эффективности реестра женатых в борьбе с изменами

В России предлагают создать реестр людей, состоящих в браке: такая мера поможет снизить количество измен, считают ее авторы. Как предлагают проверять партнеров на штамп в паспорте и поможет ли открытый статус сохранить брак, разбиралась Москва 24.
"Морально-общественное воздействие"
С предложением создать реестр состоящих в браке людей выступило общественное движение "Сорок Сороков". По мнению активистов, это поможет защитить семейные союзы от отношений на стороне.
"Наличие этой функции и понимание того, что обман об отсутствии брака, если таковой имеется, может быть раскрыт, станет поводом задуматься, так ли нужно ставить под угрозу имеющийся брак", – заявили в центре "Сорок Сороков" изданию Life.ru.
Отслеживать обманщиков предлагают на "Госуслугах": там, по задумке активистов, можно будет отправить запрос в ЗАГС на проверку наличия или отсутствия зарегистрированного брака. В центре заявили, что обращение с соответствующей инициативой они уже направили главе комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной.
Однако депутат в беседе с Москвой 24 отметила, что пока никаких предложений от общественников не видела. Более того, Останина усомнилась, что указанный реестр может поспособствовать укреплению браков.
В то же время ее коллега, зампред комитета по защите семьи Виталий Милонов предложение активистов поддержал. Он подчеркнул, что реестр поможет не получить личные данные супругов, а лишь проверить факт актуального супружества, который в целом является открытой информацией.
Не избавит от проблем
По мнению семейного психолога и сексолога Константина Никулина, реестр состоящих в браке как превентивная мера действительно может сдержать определенное количество людей от измены.
"Как минимум мужчины и женщины будут понимать, что отношения на стороне долго скрывать не получится – по крайней мере от того, с кем они строятся", – заявил специалист в беседе с Москвой 24.
В то же время эксперт подчеркнул: никакой реестр не решит главной причины измен и разводов на этой почве – неудовлетворенности в браке. Важной частью работы в этом направлении является активная популяризация семейных ценностей и нравственное воспитание в обществе, указал специалист.
"С другой стороны, необходимо активное психообразование и просвещение, которое научит семьи разговаривать о своих проблемах – открыто, уважительно, доверительно. А не идти по пути наименьшего сопротивления, подавая на развод или вступая в отношения на стороне", – заявил психолог.
Если семейные проблемы не удается решить самостоятельно, Никулин настоятельно рекомендовал обращаться к психологу. Иногда всего две-три сессии помогут избежать непоправимого, заключил специалист.