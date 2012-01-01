Депутат Останина усомнилась в эффективности реестра женатых в борьбе с изменами

В России предлагают создать реестр людей, состоящих в браке: такая мера поможет снизить количество измен, считают ее авторы. Как предлагают проверять партнеров на штамп в паспорте и поможет ли открытый статус сохранить брак, разбиралась Москва 24.

"Морально-общественное воздействие"

С предложением создать реестр состоящих в браке людей выступило общественное движение "Сорок Сороков". По мнению активистов, это поможет защитить семейные союзы от отношений на стороне.

"Наличие этой функции и понимание того, что обман об отсутствии брака, если таковой имеется, может быть раскрыт, станет поводом задуматься, так ли нужно ставить под угрозу имеющийся брак", – заявили в центре "Сорок Сороков" изданию Life.ru.





из сообщения активистов "Сорок Сороков" А добросовестному партнеру, который рассматривает возможность серьезных отношений, поможет удостовериться в честности и искренности намерений того, с кем вступает в романтические отношения.

Отслеживать обманщиков предлагают на "Госуслугах": там, по задумке активистов, можно будет отправить запрос в ЗАГС на проверку наличия или отсутствия зарегистрированного брака. В центре заявили, что обращение с соответствующей инициативой они уже направили главе комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной.

Однако депутат в беседе с Москвой 24 отметила, что пока никаких предложений от общественников не видела. Более того, Останина усомнилась, что указанный реестр может поспособствовать укреплению браков.





Нина Останина депутат Госдумы Воздействие морально-общественное – это хорошо. Я понимаю задачу этой инициативы, но мне трудно понять, кто будет заходить в этот реестр.

В то же время ее коллега, зампред комитета по защите семьи Виталий Милонов предложение активистов поддержал. Он подчеркнул, что реестр поможет не получить личные данные супругов, а лишь проверить факт актуального супружества, который в целом является открытой информацией.

Не избавит от проблем

По мнению семейного психолога и сексолога Константина Никулина, реестр состоящих в браке как превентивная мера действительно может сдержать определенное количество людей от измены.

"Как минимум мужчины и женщины будут понимать, что отношения на стороне долго скрывать не получится – по крайней мере от того, с кем они строятся", – заявил специалист в беседе с Москвой 24.





Константин Никулин семейный психолог Эта информация будет очень важна для одиноких женщин и мужчин, потому что они потенциально рассматривают вариант долгих отношений. И факт брака для них будет служить серьезным стоп-фактором.

В то же время эксперт подчеркнул: никакой реестр не решит главной причины измен и разводов на этой почве – неудовлетворенности в браке. Важной частью работы в этом направлении является активная популяризация семейных ценностей и нравственное воспитание в обществе, указал специалист.

"С другой стороны, необходимо активное психообразование и просвещение, которое научит семьи разговаривать о своих проблемах – открыто, уважительно, доверительно. А не идти по пути наименьшего сопротивления, подавая на развод или вступая в отношения на стороне", – заявил психолог.





Константин Никулин семейный психолог Люди должны понимать: то, что они сошлись и любят друг друга, – это еще ничего не значит. У каждого из партнеров должна быть готовность работать над отношениями.

Если семейные проблемы не удается решить самостоятельно, Никулин настоятельно рекомендовал обращаться к психологу. Иногда всего две-три сессии помогут избежать непоправимого, заключил специалист.