Психолог Маклакова: налоговый вычет за свадьбу поможет закредитованным парам

В России могут ввести налоговый вычет за свадьбу: по задумке авторов проекта в течение трех лет пары смогут получить до 300 тысяч рублей с различных затрат на торжество. Планируется, что мера укрепит отношения между молодоженами. Кому действительно может помочь такой бонус, разбиралась Москва 24.

Свадебный кешбэк

С инициативой ввести налоговый вычет со свадьбы в Госдуму обратились депутаты от фракции ЛДПР. По задумке парламентариев льгота будет покрывать услуги свадебных агентств, фотографа, видеооператора, кейтеринга, музыкальное сопровождение, аренду банкетного зала. Всего молодожены смогут вернуть до 300 тысяч рублей в течение трех лет с момента заключения брака.

Соавтор идеи, зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов в беседе с "Осторожно Media" подчеркнул, что выплата поспособствует заключению союзов среди молодежи и повлияет на качество браков.

получение выплаты. – Прим. ред. ) укрепляет отношения в течение первых трех лет, когда, увы, происходит большое количество разводов. Вместо этого есть шанс, что 300 тысяч рублей в течение трех лет станут материальным стимулом поскорее родить первенца.

Станислав Наумов депутат Госдумы Это () укрепляет отношения в течение первых трех лет, когда, увы, происходит большое количество разводов. Вместо этого есть шанс, что 300 тысяч рублей в течение трех лет станут материальным стимулом поскорее родить первенца.

Он добавил, что вычет предлагается именно молодоженам, даже в случае, когда свадьбу оплатили их родители.

Коллеги Наумова отнеслись к инициативе с сомнением. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с News.ru указала, что налоговый вычет должен распространяться на более важные траты, чем свадебное торжество. В пример она привела покупку лекарств или оплату спортивных занятий.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил изданию, что празднование свадеб на широкую ногу вообще "не заложено в российском культурном коде".

Не гарант счастливой жизни

Семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с Москвой 24 усомнилась, что выплата будет как-либо стимулировать пары вступать в брак. Скорее она повлияет на размах торжества, предположила специалист.

"При этом в нашей культуре большая свадьба никогда не являлась гарантом счастливой семейной жизни. Это скорее приятный аперитив к ней", – заявила Наумова.

В то же время она подчеркнула влияние материальных трудностей на успешное супружество в дальнейшем.





Наталья Панфилова семейный психолог У пары есть ожидания насчет своей финансовой состоятельности. И если они разбиваются вдребезги, для молодых это становится серьезным испытанием. У них возникает много переживаний по поводу финансов, которые они вносят в отношения.

Более стойкими в такой период будут партнеры, которые и до материальных проблем пережили ряд трудностей – как вместе, так и в одиночку, объяснила психолог. Что касается менее сильных духом пар, вероятность сохранить отношения в финансово неустойчивых условиях у них составляет 50 на 50. И небольшой бонус в виде свадебного кешбэка вряд ли сильно склонит чашу весов на позитивную сторону, считает Панфилова.

Однако семейный психолог Наталья Маклакова в беседе с Москвой 24 отметила, что налоговый вычет за торжество может благоприятно повлиять на отношения именно закредитованных пар.





Наталья Маклакова семейный психолог Когда отсутствует долговая нагрузка и люди умеют жить по средствам, у них нет морального напряжения. А кредиты вгоняют в сильный стресс.

"Мужчина и женщина думают только о том, как раздать долги. Шанс построить хорошие отношения в таких условиях снижается", – пояснила Маклакова.

Таким молодым семьям налоговый вычет действительно может облегчить ношу, что напрямую повлияет на их спокойствие и ресурс, заключила психолог.