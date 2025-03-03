Собянин: проект "Московское долголетие" объединил более 620 тыс москвичей

Проекту "Московское долголетие" исполнилось 7 лет. Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, за эти годы программа объединила более 600 тысяч москвичей старшего поколения. Свыше 20 исследований подтвердили, что проект положительно влияет на качество жизни участников, их физическое и ментальное здоровье.

Сейчас в столице работает более 140 центров "Московского долголетия", где открыто около 15 тысяч групп. Участники могут заниматься спортом, творчеством и образованием. Проект постоянно развивается: запускаются новые направления и цифровые сервисы, а центры открывают в шаговой доступности от дома.

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