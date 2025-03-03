Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 09:45

Новости

Собянин: проект "Московское долголетие" объединил более 620 тыс москвичей

Собянин: проект "Московское долголетие" объединил более 620 тыс москвичей

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 марта

Собянин: на территории больницы имени Вересаева появилась вертолетная площадка

Собянин рассказал, что в 2024 году в Москве провели около 50 тыс лор-операций

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 марта

Собянин поздравил МГПУ с 30-летием

Собянин: более 1 тыс домов на востоке столицы включили в программу реновации

Собянин подвел итоги работы БКЛ за 2 года

Новости часа: две новых поликлиники начнут принимать москвичей с 3 марта

Новости часа: мэр Москвы объявил об открытии еще пяти поликлиник с современным оснащением

Проекту "Московское долголетие" исполнилось 7 лет. Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, за эти годы программа объединила более 600 тысяч москвичей старшего поколения. Свыше 20 исследований подтвердили, что проект положительно влияет на качество жизни участников, их физическое и ментальное здоровье.

Сейчас в столице работает более 140 центров "Московского долголетия", где открыто около 15 тысяч групп. Участники могут заниматься спортом, творчеством и образованием. Проект постоянно развивается: запускаются новые направления и цифровые сервисы, а центры открывают в шаговой доступности от дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществогородвидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика