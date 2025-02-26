В новостройках по программе реновации открыли 340 нежилых помещений

В 2023 году в столице реализовали 340 нежилых помещений на первых этажах новостроек, построенных по программе реновации. Больше всего таких объектов появилось на юго-востоке и востоке города.

Первые этажи изначально проектируются как нежилые, чтобы в них можно было открыть магазины, кафе, пункты выдачи товаров, развивающие центры, салоны красоты и другие объекты социально-бытового назначения. С момента запуска программы реновации в таких помещениях уже открылось около 700 предприятий.

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