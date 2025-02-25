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25 февраля, 19:45

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Москвичам рассказали, как отпраздновать Масленицу на Тверской площади

Москвичам рассказали, как отпраздновать Масленицу на Тверской площади

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В столице проходит фестиваль "Московская Масленица". В связи с этим на Тверской площади появился макет купеческой гостиной с бархатными шторами, люстрами, диванами и расписной посудой.

В честь праздника на площади проводят ремесленные мастер-классы, где учат писать на бересте, делать подставку под горячее в технике гжельской росписи, расписывать деревянные ложки с хохломскими узорами, а также рассказывают об истории и традициях Масленицы на Руси.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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