Москвичам рассказали, как отпраздновать Масленицу на Тверской площади

В столице проходит фестиваль "Московская Масленица". В связи с этим на Тверской площади появился макет купеческой гостиной с бархатными шторами, люстрами, диванами и расписной посудой.

В честь праздника на площади проводят ремесленные мастер-классы, где учат писать на бересте, делать подставку под горячее в технике гжельской росписи, расписывать деревянные ложки с хохломскими узорами, а также рассказывают об истории и традициях Масленицы на Руси.

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