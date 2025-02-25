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Новости

25 февраля, 08:00

Город

Музей кино сделает вход для москвичек 8 марта бесплатным

Музей кино сделает вход для москвичек 8 марта бесплатным

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Музей кино подготовил сюрприз для жительниц столицы в преддверии 8 марта. В этот день вход для них будет бесплатным.

В билет будет включена как постоянная экспозиция, так и временные выставки, игровой квест с кинороботом Аркашей и специальные праздничные кинопоказы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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