25 февраля, 08:00Город
Музей кино сделает вход для москвичек 8 марта бесплатным
Музей кино подготовил сюрприз для жительниц столицы в преддверии 8 марта. В этот день вход для них будет бесплатным.
В билет будет включена как постоянная экспозиция, так и временные выставки, игровой квест с кинороботом Аркашей и специальные праздничные кинопоказы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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