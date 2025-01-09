Флешмобы и спортивные состязания пройдут в Москве на Масленицу

Масленичная неделя началась в Москве и продлится до 2 марта. По всему городу пройдут тематические фестивали, квесты, мастер-классы и другие развлекательные мероприятия. Где можно весело и интересно отметить торжество – в нашем материале.

Масленица с "Зимой в Москве"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Фестиваль "Московская Масленица" пройдет на более чем 30 городских площадках в рамках проекта "Зима в Москве".

В числе центральных локаций – Тверской бульвар, где посетителей ждут мастер-классы. Например, в арт-шале неопромыслов научат расписывать предметы быта в технике Гжель и помогут освоить нижегородский промысел и другие узоры, связанные с российскими регионами. Творческие занятия пройдут и на Манежной площади: опытные ремесленники расскажут, как создавать игрушки из соломы и лепить из глины лошадку-солнце и птичку-закличку.

В округах же организуют аллеи масленичных чудес, где можно поучаствовать в народных забавах. В частности, почувствовать себя настоящим богатырем получится на состязаниях по метанию валенка, а испытать свою силу – во время приседаний с коромыслом. Вместе с тем запланирована фольклорная сценическая программа со спектаклями по мотивам любимых русских сказок.

Также участникам "Московской Масленицы" предложат на всех фестивальных локациях свыше 50 видов блинов с 200 начинками и топингами – нельмой, олениной, щучьей икрой, морошкой, кедровыми орехами и другими. А дополнением станет горячий чай от "Московского чаепития". Подробная информация о событиях есть на сайте фестиваля.

Праздник на ферме

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Широкая Масленица пройдет на Городской ферме ВДНХ 1 и 2 марта. Например, здесь представят эффектное световое шоу, а после приготовят самую высокую стопку блинов за 10 лет существования фермы. Также запланированы мастер-классы: гостей приглашают научиться в том числе создавать свечи из вощины с ароматными травами и делать куколки-обереги.

Представление, посвященное празднику, запланировано на 2 марта в 15:20 и 16:30. Артисты театра-мюзикла выступят с интерактивной программой, которая погрузит зрителей в древний славянский ритуал. Сжигание чучела пройдет в 16:00 2 марта.

Кроме того, в оба дня состоятся прогулки-фотосессии с обитателями фермы. Среди них – пони Пчелка, коза Ромашка, альпака Дося, а также петухи кохинхины. Также посетители смогут понаблюдать за кормлением животных. Вход на площадку осуществляется по билетам, приобрести их можно на сайте локации. Там же – более подробная программа всех мероприятий.

В целом до 2 марта гостей Выставки ждут тематическая программа на катке, концерты у арки главного входа, мастер-классы и многое другое.

Старая Москва

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Прочувствовать атмосферу старой Москвы предлагают в Крутицком Патриаршем подворье 1 и 2 марта. Общая экскурсия по территории памятника позволит узнать его историю начиная с XIII века и увидеть древние артефакты.

А в Музее ратной истории на территории подворья состоится гастрономическое путешествие, посвященное традициям праздничных застолий в русском быту. Рассказ будет сопровождаться дегустациями чая, блинов и крутицких пряников.

Плюс на площадке организуют познавательные мастер-классы. В частности, программа "День в Древнерусской дружине" включает в себя обучение мастерству управления мечом и стрельбу в лучном тире. А занятие "Ткачество браслета на дощечках" предполагает изготовление украшения под руководством опытной мастерицы-реконструктора. Вход на мероприятия подворья платный, подробнее – на сайте.

Кулинарные шедевры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Народный колорит обещают посетителям Кремля в Измайлове 2 марта. Здесь выступят одни из лучших шеф-поваров России и эксперты традиционной русской кухни, которые объяснят тонкости выпечки блинов и других масленичных угощений. Затем они посоревнуются между собой и продемонстрируют необычные техники приготовления и оформления блюд.

Эффектным финалом фестиваля станет флешмоб "Самая высокая блинная башня". Попасть на праздник можно будет бесплатно, без предварительной регистрации.

