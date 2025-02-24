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24 февраля, 13:15

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Сергей Собянин: 11 путепроводов построено в Москве в 2024 году

Сергей Собянин: 11 путепроводов построено в Москве в 2024 году

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В 2024 году в Москве было возведено 11 новых путепроводов, а всего менее чем за 15 лет построено и реконструировано более 100 транспортных объектов. Такие итоги подвел Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В последние месяцы открыто движение по двум путепроводам на дублере Калужского шоссе. Также заработали развязки на 25-м километре Ленинградского шоссе и в районе станции Бескудниково МЦД-1. В настоящее время продолжается строительство транспортных объектов в поселке Мосрентген и четырех путепроводов на северо-востоке столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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