Сергей Собянин: 11 путепроводов построено в Москве в 2024 году

В 2024 году в Москве было возведено 11 новых путепроводов, а всего менее чем за 15 лет построено и реконструировано более 100 транспортных объектов. Такие итоги подвел Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В последние месяцы открыто движение по двум путепроводам на дублере Калужского шоссе. Также заработали развязки на 25-м километре Ленинградского шоссе и в районе станции Бескудниково МЦД-1. В настоящее время продолжается строительство транспортных объектов в поселке Мосрентген и четырех путепроводов на северо-востоке столицы.

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