"Это Москва. Туризм": зимние сады Москвы

В Москве совсем скоро стартует сезон катков и других видов зимних развлечений. Однако в городе даже в холодное время года есть варианты для любителей летнего досуга.

Команда проекта "Это Москва. Туризм" составила список зимних садов с тропическими растениями. Среди них – оранжерейный комплекс в Царицыне, оранжерея государственного биологического музея имени Тимирязева и фондовая оранжерея главного ботанического сада.

Подробнее – в программе "Это Москва. Туризм".