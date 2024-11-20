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20 ноября, 12:50

Город

"Это Москва. Туризм": зимние сады Москвы

"Это Москва. Туризм": зимние сады Москвы

Новости часа: проект "Зима в Москве" объединит все зимние фестивали столицы

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В Москве совсем скоро стартует сезон катков и других видов зимних развлечений. Однако в городе даже в холодное время года есть варианты для любителей летнего досуга.

Команда проекта "Это Москва. Туризм" составила список зимних садов с тропическими растениями. Среди них – оранжерейный комплекс в Царицыне, оранжерея государственного биологического музея имени Тимирязева и фондовая оранжерея главного ботанического сада.

Подробнее – в программе "Это Москва. Туризм".

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городвидеоАнастасия Арсланова
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