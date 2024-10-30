30 октября, 13:50Культура
"Это Москва. Туризм": дома-музеи музыкантов в Москве
В музее "Чайковский и Москва" на Кудринской площади можно увидеть рояль, за которым сидел Петр Чайковский. Большая часть экспозиции – фотографии, а на стене представлено семейное древо.
На Большом Николопесковском переулке находится мемориальный музей Александра Скрябина. Там представлены клавиатура с лампочками и рояль Bechstein.
Мемориальный музей-квартира Елены Гнесиной, находящийся внутри самой академии на Поварской улице, позволяет погрузиться в атмосферу творчества и преподавания знаменитой пианистки и педагога.
Подробнее – в программе "Это Москва. Туризм".