29 октября, 14:30Культура
Актриса Полина Максимова рассказала о сложности говорить от своего имени
Актриса Полина Максимова призналась, что ей сложно говорить от своего имени, и отметила, что пришла в профессию, чтобы иметь возможность спокойно выражать свои мысли.
Максимова рассказала, что чувствует себя более комфортно, когда примеряет образы других персонажей, таких как Женя Короткова или Леля из сериала "Девчонки".
Большое интервью с Полиной Максимовой выйдет во вторник, 29 октября, в эфире телеканала Москва 24.