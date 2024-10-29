Актриса Полина Максимова рассказала о сложности говорить от своего имени

Актриса Полина Максимова призналась, что ей сложно говорить от своего имени, и отметила, что пришла в профессию, чтобы иметь возможность спокойно выражать свои мысли.

Максимова рассказала, что чувствует себя более комфортно, когда примеряет образы других персонажей, таких как Женя Короткова или Леля из сериала "Девчонки".

Большое интервью с Полиной Максимовой выйдет во вторник, 29 октября, в эфире телеканала Москва 24.