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29 октября, 14:30

Культура

Актриса Полина Максимова рассказала о сложности говорить от своего имени

Актриса Полина Максимова рассказала о сложности говорить от своего имени

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Актриса Полина Максимова призналась, что ей сложно говорить от своего имени, и отметила, что пришла в профессию, чтобы иметь возможность спокойно выражать свои мысли.

Максимова рассказала, что чувствует себя более комфортно, когда примеряет образы других персонажей, таких как Женя Короткова или Леля из сериала "Девчонки".

Большое интервью с Полиной Максимовой выйдет во вторник, 29 октября, в эфире телеканала Москва 24.

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