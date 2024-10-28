Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 16:45

Культура

"Сити": какие гастрономические книги стоит прочитать

"Сити": какие гастрономические книги стоит прочитать

"Сити": топ-3 гастрономических книг

Композитор Григорий Гладков рассказал, как создавался мультфильм "Пластилиновая ворона"

Показ спектакля "Дядя Ваня" прошел в Театре-студии Всеволода Шиловского

Композитор Григорий Гладков рассказал о необычном музыкальном инструменте

Новости мира: ураган унес жизни более 100 человек на Филиппинах

Собянин: вклад креативных индустрий в экономику Москвы за два года вырос на 35%

Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" начался в Москве

В Москве стартовал фестиваль "Золотая черепаха"

Первые книгоматы заработали в Москве

Команда проекта "Сити" составила подборку гастрономических книг. Первое место в рейтинге заняла книга "Кулинарные изыски русской литературы". В ней собраны рецепты блюд, которые описаны в произведениях русских классиков.

Второе место занял "Кулинарный словарь" Вильяма Похлебкина. В этой книге автор пишет об истории русской кухни.

Третье место в рейтинге заняла книга "Общество поглощения. Человечество в поисках еды". В ней автор рассказывает, как стремление обеспечить себе пропитание привело людей к рабству, колониализму и голоду.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуравидеоЕвгений ДукоЕвгения Смурыгина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика