"Сити": какие гастрономические книги стоит прочитать

Команда проекта "Сити" составила подборку гастрономических книг. Первое место в рейтинге заняла книга "Кулинарные изыски русской литературы". В ней собраны рецепты блюд, которые описаны в произведениях русских классиков.

Второе место занял "Кулинарный словарь" Вильяма Похлебкина. В этой книге автор пишет об истории русской кухни.

Третье место в рейтинге заняла книга "Общество поглощения. Человечество в поисках еды". В ней автор рассказывает, как стремление обеспечить себе пропитание привело людей к рабству, колониализму и голоду.

Подробнее – в программе "Сити".