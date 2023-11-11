"Откройте, Давид": Стас Намин

Давид Виннер встретился с российским продюсером, композитором, режиссером и художником Стасом Наминым, который смог добиться мировой известности. В интервью, которое состоялось в театре Стаса Намина на Крымском валу, он рассказал, как "ломал" железный занавес, как рок-культура пришла в Россию и почему она умирает не только в РФ, но и во всем мире.

Что важнее: реальная жизнь или искусство? Как песня "Мы желаем счастья Вам" стала всенародным хитом? Почему театр Стаса Намина – особенный, и как ему удалось оперу "Победа над Солнцем" – в программе "Откройте, Давид".